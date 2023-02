Coppa Italia, Posillipo ancora ko: Trieste passa 11-9 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – ancora una sfortunata prova del Posillipo che perde la semifinale per il 5° posto della Final Eight di Coppa Italia. La squadra allenata da Roberto Brancaccio, che ha dovuto fare ancora a meno degli infortunati Aiello e Spinelli, è stata superata dalla Pallanuoto Trieste con il punteggio finale di 11-9 al termine di una partita molto equilibrata. Dopo una partenza nel primo tempo sotto nel punteggio 4 a 1, il Posillipo è rientrato in partita giocando alla pari contro i quotati avversari. I rossoverdi, infatti, ancora sotto 7-5 e 8-6 nel terzo tempo, hanno ribaltato il punteggio con Julien Lanfranco, Picca e Somma, autore di tre reti, per il 9-8 a cinque minuti dalla fine. Mezzarobba per Trieste ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli –una sfortunata prova delche perde la semifinale per il 5° posto della Final Eight di. La squadra allenata da Roberto Brancaccio, che ha dovuto farea meno degli infortunati Aiello e Spinelli, è stata superata dalla Pallanuotocon il punteggio finale di 11-9 al termine di una partita molto equilibrata. Dopo una partenza nel primo tempo sotto nel punteggio 4 a 1, ilè rientrato in partita giocando alla pari contro i quotati avversari. I rossoverdi, infatti,sotto 7-5 e 8-6 nel terzo tempo, hanno ribaltato il punteggio con Julien Lanfranco, Picca e Somma, autore di tre reti, per il 9-8 a cinque minuti dalla fine. Mezzarobba perha ...

