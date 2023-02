Coppa del Mondo Ginnastica Artistica, Manila Esposito vince nel volteggio (Di sabato 25 febbraio 2023) Sabato di successi per l’Italia nella prima tappa di Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica. Alla Laubitz Arena di Cottbus, in Germania, Manila Esposito ha conquistato il primo trionfo azzurro della manifestazione classificandosi al primo posto nel volteggio: l’azzurra ha vinto la gara con il punteggio di 13.233, dietro di lei la britannica Ruby Evan (13.183) e l’uzbeca Oksana Chusovitina (13.016). Dopodiché un’incontenibile Alice D’Amato è salita sul gradino più alto del podio delle parallele asimmetriche: 14.500 il punteggio dell’azzurra, più brava della tedesca Meolie Jauch (seconda con 13.533) e dell’olandese Tisha Volleman (terza con 12.900). Due trionfi al femminile, dunque, per l’Italia nella prima giornata di finali di Cottbus. ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 febbraio 2023) Sabato di successi per l’Italia nella prima tappa dideldi. Alla Laubitz Arena di Cottbus, in Germania,ha conquistato il primo trionfo azzurro della manifestazione classificandosi al primo posto nel: l’azzurra ha vinto la gara con il punteggio di 13.233, dietro di lei la britannica Ruby Evan (13.183) e l’uzbeca Oksana Chusovitina (13.016). Dopodiché un’incontenibile Alice D’Amato è salita sul gradino più alto del podio delle parallele asimmetriche: 14.500 il punteggio dell’azzurra, più brava della tedesca Meolie Jauch (seconda con 13.533) e dell’olandese Tisha Volleman (terza con 12.900). Due trionfi al femminile, dunque, per l’Italia nella prima giornata di finali di Cottbus. ...

