Convocati Monza: via libera per Carlos Augusto (Di sabato 25 febbraio 2023) Di seguito i Convocati del Monza per la gara contro la Salernitana: 2 Donati, 3 Pablo Marí, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gy... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 febbraio 2023) Di seguito idelper la gara contro la Salernitana: 2 Donati, 3 Pablo Marí, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gy...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Convocati Salernitana: c'è Dia: Di seguito i convocati di Paulo Sousa per la gara tra Salernitana e Monza: I convoc… - jcarmona10 : RT @OfficialUSS1919: ?? I convocati per Salernitana - Monza ?? #SalernitanaMonza #macteanimo #forzagranata - zhater131 : RT @OfficialUSS1919: ?? I convocati per Salernitana - Monza ?? #SalernitanaMonza #macteanimo #forzagranata - TuttoSalerno : Salernitana-Monza, i convocati di mister Sousa: tre gli assenti, tornano Mazzocchi e Maggiore - Sal_FuoriSede : CONVOCATI vs #Monza ?? Rientrano Maggiore, Mazzocchi e Dia. ?? Out Fazio, Ekong e Bronn (squalificato).… -