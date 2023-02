Convocati Bologna per l’Inter: out Arnautovic. Ma torna un altro big (Di sabato 25 febbraio 2023) Convocati Bologna per il match di campionato contro l’Inter: ancora out Marko Arnautovic, ma c’è un altro ritorno Diramata la lista dei Convocati del Bologna per il match contro l’Inter. Out Arnautovic e Zirkzee, torna a disposizione, invece, Sansone. Portieri: Bardi, Ravaglia, SkorupskiDifensori: Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, SoumaoroCentrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano, PyyhtiaAttaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Raimondo L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023)per il match di campionato contro: ancora out Marko, ma c’è unritorno Diramata la lista deidelper il match contro. Oute Zirkzee,a disposizione, invece, Sansone. Portieri: Bardi, Ravaglia, SkorupskiDifensori: Cambiaso, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, SoumaoroCentrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Schouten, Soriano, PyyhtiaAttaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Raimondo L'articolo proviene da Calcio News 24.

