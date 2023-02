Conti correnti, allarme ulteriori aumenti | Stangata anche su prelievi e versamenti (Di sabato 25 febbraio 2023) aumenti sulle commissioni? La situazione dei bancomat non è delle migliori: i circuiti bancari vogliono imporre un aumento. Il taglio al contante del Governo precedente e anche l’inserimento del cashback ha fatto sì che le persone preferissero utilizzare carta e pagamenti digitali evitando sempre di più le banconote. Se da una parte l’idea partiva dalla lotta all’evasione fiscale, dall’altra ha creato altri tipi di danni. ATM prelievi, rincaro prezzi per chi ha il conto corrente – ilovetrading.itL’idea ha funzionato veramente perché la tracciabilità dei pagamenti ha fatto sì che si avessero meno possibilità di evadere, soprattutto da parte degli esercenti, ma dall’altra parte ha fatto sì che i prelievi agli ATM diventassero sempre più rari, così come anche tutti i servizi di pagamento con commissione. ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 25 febbraio 2023)sulle commissioni? La situazione dei bancomat non è delle migliori: i circuiti bancari vogliono imporre un aumento. Il taglio al contante del Governo precedente el’inserimento del cashback ha fatto sì che le persone preferissero utilizzare carta e pagamenti digitali evitando sempre di più le banconote. Se da una parte l’idea partiva dalla lotta all’evasione fiscale, dall’altra ha creato altri tipi di danni. ATM, rincaro prezzi per chi ha il conto corrente – ilovetrading.itL’idea ha funzionato veramente perché la tracciabilità dei pagamenti ha fatto sì che si avessero meno possibilità di evadere, soprattutto da parte degli esercenti, ma dall’altra parte ha fatto sì che iagli ATM diventassero sempre più rari, così cometutti i servizi di pagamento con commissione. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daniele_Manca : Quegli strani giri di soldi sui conti correnti dell’ambasciata russa in Italia. I riflettori dell’Antiriciclaggio s… - paglialunga00 : RT @borrillo62: Quegli strani giri di soldi sui conti correnti dell’ambasciata russa in Italia- - linofraschetti : RT @crlggg: Quegli strani giri di soldi sui conti correnti dell’ambasciata russa in Italia - ritornoalfutur2 : RT @Barbara22Mar: L'antiriciclaggio italiano ha segnalato una serie di operazioni sospette sui tre conti dell'ambasciata russa in Italia. C… - ritornoalfutur2 : RT @FT_TaskForce45: In tre mesi l’ambasciata ruZZa in Italia ha movimentato 1 MILIONE DI EURO IN CONTANTI E poi ci si meraviglia che le te… -