Confindustria Nautica, monito al Governo: Subito il riassetto delle concessioni (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo la nota del Quirinale sul milleproroghe Confindustria Nautica chiede, con una nota ufficiale, alla Presidenza del Consiglio “di provvedere, anche con decretazione di urgenza, al riassetto della materia delle concessioni, intervenendo sul Codice della Navigazione e sanando le incongruenze della legge Concorrenza 2022”. L’associazione di categoria spiega infatti che “le norme sono in parte inapplicabili e, paradossalmente, in parte contrarie al diritto comunitario e comunque ispirate a una sentenza del consiglio di stato che non può ritenersi definitiva in quanto oggetto di ricorso alle Sezioni unite della Cassazione”. Confindustria Nautica in particolare sottolinea che “per quanto riguarda specificatamente le infrastrutture della Nautica da ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo la nota del Quirinale sul milleproroghechiede, con una nota ufficiale, alla Presidenza del Consiglio “di provvedere, anche con decretazione di urgenza, aldella materia, intervenendo sul Codice della Navigazione e sanando le incongruenze della legge Concorrenza 2022”. L’associazione di categoria spiega infatti che “le norme sono in parte inapplicabili e, paradossalmente, in parte contrarie al diritto comunitario e comunque ispirate a una sentenza del consiglio di stato che non può ritenersi definitiva in quanto oggetto di ricorso alle Sezioni unite della Cassazione”.in particolare sottolinea che “per quanto riguarda specificatamente le infrastrutture dellada ...

