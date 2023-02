Conferenza stampa Sottil: «Semplici darà idee allo Spezia, ma mi fido dei miei» (Di sabato 25 febbraio 2023) Conferenza stampa Sottil, l’allenatore dell’Udinese parla in vista del match di campionato contro lo Spezia Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha analizzato in Conferenza la gara contro lo Spezia. Spezia – «Lo Spezia è una buonissima squadra, ha una rosa molto competitiva come ho detto anche per la partita dell’andata. Hanno problemi di classifica che hanno portato al cambio di allenatore, un tecnico che saprà portargli idee, concetti ed anche entusiasmo. Mi aspetto quindi un’altra partita, loro lotteranno per il loro obiettivo. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra gara. L’abbiamo preparata bene, con entusiasmo e serenità, altrimenti si rischiava di entrare in una spirale negativa in cui non ha senso esserci. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023), l’allenatore dell’Udinese parla in vista del match di campionato contro loAndrea, tecnico dell’Udinese, ha analizzato inla gara contro lo– «Loè una buonissima squadra, ha una rosa molto competitiva come ho detto anche per la partita dell’andata. Hanno problemi di classifica che hanno portato al cambio di allenatore, un tecnico che saprà portargli, concetti ed anche entusiasmo. Mi aspetto quindi un’altra partita, loro lotteranno per il loro obiettivo. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra gara. L’abbiamo preparata bene, con entusiasmo e serenità, altrimenti si rischiava di entrare in una spirale negativa in cui non ha senso esserci. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : La Nato respinge il piano di pace presentato dalla Cina per una soluzione al conflitto in Ucraina. 'Pechino ha pres… - CottarelliCPI : Domani terrò una conferenza stampa al #Senato nella quale presenterò un disegno di legge che richiede che i… - paciuko : RT @Adnkronos: La Nato respinge il piano di pace presentato dalla Cina per una soluzione al conflitto in Ucraina. 'Pechino ha presentato de… - IlCavMilanista : RT @SballoTourette_: Pioli che in conferenza stampa dice: -Mike domani sará titolare -Ibra è pronto per giocare domani -Bennacer e Calabri… - marcullo02 : RT @filoni_diletta: #Pioli in conferenza stampa: 'Maignan sta bene, giocherà domani contro l'#Atalanta. #Bennacer e Calabria non li convoch… -