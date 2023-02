Conferenza stampa Pioli: «Maignan domani gioca. Possiamo allungare» (Di sabato 25 febbraio 2023) Conferenza stampa Pioli, il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match contro l’Atalanta: le dichiarazioni Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in Conferenza alla vigilia del match con l’Atalanta. INFORTUNATI – «Ibra sta sempre meglio, Calabria e Bennacer non sono convocati ma saranno disponibili da mercoledì, così come Florenzi. Maignan sta bene e giocherà». AVVICENDAMENTO IN PORTA – «Tatarusanu ha fatto pienamente il suo dovere, negli ultimi giorni ha avuto un attacco influenzale ma sono contento di quello che ha fatto. Maignan è stato un leone in gabbia, è molto motivato e ci darà sicuramente un grande apporto». GARA CON L’ATALANTA – «Sempre una partita molto importante, la classifica è molto corta per la Champions. Abbiamo l’opportunità ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023), il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia del match contro l’Atalanta: le dichiarazioni Stefano, tecnico del Milan, ha parlato inalla vigilia del match con l’Atalanta. INFORTUNATI – «Ibra sta sempre meglio, Calabria e Bennacer non sono convocati ma saranno disponibili da mercoledì, così come Florenzi.sta bene e giocherà». AVVICENDAMENTO IN PORTA – «Tatarusanu ha fatto pienamente il suo dovere, negli ultimi giorni ha avuto un attacco influenzale ma sono contento di quello che ha fatto.è stato un leone in gabbia, è molto motivato e ci darà sicuramente un grande apporto». GARA CON L’ATALANTA – «Sempre una partita molto importante, la classifica è molto corta per la Champions. Abbiamo l’opportunità ...

