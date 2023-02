Conferenza stampa Palladino: «Una delle migliori settimane da quando sono qui» (Di sabato 25 febbraio 2023) Conferenza stampa Palladino, l’allenatore del Monza ha parlato in vista della sfida alla Salernitana: le dichiarazioni Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato alla vigilia della sfida con la Salernitana. RIPARTIRE – «Abbiamo avuto la giusta mentalità contro il Milan, siamo usciti a testa alta dopo aver affrontato una grande squadra. C’è stato anche del rammarico per non aver giocato bene nella prima frazione. Abbiamo analizzato la gara e lavorato bene in settimana, la mentalità dev’essere quella giusta. Domani giochiamo contro una Salernitana forte ma arriviamo da una delle migliori settimane da quando sono allenatore di questa squadra». INFORTUNATI – «Carlos Augusto sarà a disposizione, vediamo se spoi giocherà. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023), l’allenatore del Monza ha parlato in vista della sfida alla Salernitana: le dichiarazioni Raffaele, allenatore del Monza, ha parlato alla vigilia della sfida con la Salernitana. RIPARTIRE – «Abbiamo avuto la giusta mentalità contro il Milan, siamo usciti a testa alta dopo aver affrontato una grande squadra. C’è stato anche del rammarico per non aver giocato bene nella prima frazione. Abbiamo analizzato la gara e lavorato bene in settimana, la mentalità dev’essere quella giusta. Domani giochiamo contro una Salernitana forte ma arriviamo da unadaallenatore di questa squadra». INFORTUNATI – «Carlos Augusto sarà a disposizione, vediamo se spoi giocherà. ...

