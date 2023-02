Condanne per i baby teppisti della “Gang 88”, 25 anni in sei: cinque sono nordafricani (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb — Venticinque anni di galera in sei: sono un italiano e cinque nordafricani, oggi ventenni, i membri della baby Gang multietnica Gang 88 condannati ieri dal tribunale dal tribunale di Brescia. Le pene in primo grado vanno da tre anni e due mesi a cinque anni. Novanta giorni conoscere per le motivazioni della sentenza. Lo riferisce Il Giorno. Sei Condanne per la Gang 88 Secondo il gip — che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 ragazzi, alcuni dei quali minorenni — la Gang, che si era guadagnata gli «onori» della cronaca per la mole di rapine e pestaggi ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb — Ventidi galera in sei:un italiano e, oggi ventenni, i membrimultietnica88 condannati ieri dal tribunale dal tribunale di Brescia. Le pene in primo grado vanno da tree due mesi a. Novanta giorni conoscere per le motivazionisentenza. Lo riferisce Il Giorno. Seiper la88 Secondo il gip — che aveva firmato l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 ragazzi, alcuni dei quali minorenni — la, che si era guadagnata gli «onori»cronaca per la mole di rapine e pestaggi ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Non dobbiamo dimenticarci degli amici a 4 zampe. Un pensiero anche a loro durante l’attività legislativa è estrema… - MaryDeBe72 : @janavel7 Uno che ha una serie di condanne per diffamazione e viene ascoltato come l'oracolo, certo che è tronfio. - BassottiViviani : RT @amnestyitalia: ??Chiediamo l'annullamento delle condanne e la fine delle torture in #Iran per chi ha semplicemente dato voce ai propri #… - danieledv79 : RT @sciltian: @ninabecks1 Che io sappia, sono o 15 o 16 le condanne di #Travaglio per diffamazione. - akhetaton11 : RT @amnestyitalia: ??Chiediamo l'annullamento delle condanne e la fine delle torture in #Iran per chi ha semplicemente dato voce ai propri #… -