"Concorso in omicidio": nuova indagine sull'ex br Curcio. Riflettori accesi sulla sparatoria nella cascina Spiotta di Arzello enl 1975. L'ex terrorista rosso nega qualsiasi coinvolgimento

