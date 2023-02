Concorso DSGA: richiesta la laurea, ma 4 facenti funzione su 5 non ce l’hanno (Di sabato 25 febbraio 2023) L'annoso problema dei DSGA facenti funzione sembra giungere a una soluzione con il Concorso riservato in arrivo nel 2023, così come previsto dal decreto Milleproroghe approvato definitivamente alla Camera il 22 febbraio. In realtà la problematica potrebbe risolversi solo in parte, a causa della mancanza di titolo di studio richiesto ai partecipanti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 febbraio 2023) L'annoso problema deisembra giungere a una soluzione con ilriservato in arrivo nel 2023, così come previsto dal decreto Milleproroghe approvato definitivamente alla Camera il 22 febbraio. In realtà la problematica potrebbe risolversi solo in parte, a causa della mancanza di titolo di studio richiesto ai partecipanti. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Concorso DSGA: richiesta la laurea, ma 4 facenti funzione su 5 non ce l’hanno - uil_rua : CONCORSO DSGA FACENTI FUNZIONE: SI PUÒ PARTECIPARE CON TRE ANNI DI SERVIZIO, MA SERVONO LAUREE VALIDE - orizzontescuola : Concorso DSGA facenti funzione, bando e svolgimento nel 2023: richiesti almeno tre anni di servizio. Ecco le lauree… - TecnicaScuola : Concorso DSGA 2023. Prove e titoli previsti? -- - uil_rua : RT @TecnicaScuola: Concorso DSGA, prova scritta al computer e unica per tutta Italia: cosa studiare per rispondere ai 60 quesiti -- https:/… -