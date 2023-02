Concorso docenti religione cattolica: bandi 2023/2024 e come fare fare domanda (Di sabato 25 febbraio 2023) Il decreto milleproroghe approvato dalla Camera dei deputati prevede il Concorso ordinario e straordinario per l’assunzione di 6.442 insegnanti di religione cattolica. Sono due i bandi di Concorso e sono volti non solo ad occupare i posti che sono ritenuti vacanti per l’anno scolastico in corso, ma anche quelli scoperti per il prossimo e per quello 2024 e 2025. I posti vacanti per la scuola dell’infanzia sono 2.089 e quelli per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono 3.353. Una opportunità occupazionale fondamentale che andrebbe a soddisfare le richiesta di un considerevole numero di docenti ancora inoccupati, seppure sempre nel rispetto delle disposizioni che verranno indicate nei bandi che saranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) Il decreto milleproroghe approvato dalla Camera dei deputati prevede ilordinario e straordinario per l’assunzione di 6.442 insegnanti di. Sono due idie sono volti non solo ad occupare i posti che sono ritenuti vacanti per l’anno scolastico in corso, ma anche quelli scoperti per il prossimo e per quelloe 2025. I posti vacanti per la scuola dell’infanzia sono 2.089 e quelli per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono 3.353. Una opportunità occupazionale fondamentale che andrebbe a soddisle richiesta di un considerevole numero diancora inoccupati, seppure sempre nel rispetto delle disposizioni che verranno indicate neiche saranno ...

