Conceicao: «Inter? Giocato in contesto complicato! Alcuni miei giocatori…» (Di sabato 25 febbraio 2023) Conceicao è tornato sulla sconfitta subita a San Siro con l’Inter nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico portoghese, Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato del Porto con il Gil Vicente, parla di un contesto complicato contesto – Sergio Conceicao, alla vigilia di Porto-Gil Vicente, torna sulla sconfitta con l’Inter in Champions League: «Siamo consapevoli di aver dato tutto. È stata una partita in un contesto molto difficile. C’era qualche Giocatore che ha Giocato quasi senza scendere in campo, quasi solo con lezioni tattiche e video. Taremi? Abbastanza bene a Milano. La ciliegina sulla torta sarebbe stata l’aver concretizzato l’una o l’altra occasione ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023)è tornato sulla sconfitta subita a San Siro con l’nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico portoghese,venuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato del Porto con il Gil Vicente, parla di uncomplicato– Sergio, alla vigilia di Porto-Gil Vicente, torna sulla sconfitta con l’in Champions League: «Siamo consapevoli di aver dato tutto. È stata una partita in unmolto difficile. C’era qualchere che haquasi senza scendere in campo, quasi solo con lezioni tattiche e video. Taremi? Abbastanza bene a Milano. La ciliegina sulla torta sarebbe stata l’aver concretizzato l’una o l’altra occasione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VivInterNews : RT @internewsit: Conceicao: «Inter? Giocato in contesto complicato! Alcuni miei giocatori...» - - internewsit : Conceicao: «Inter? Giocato in contesto complicato! Alcuni miei giocatori...» - - sportli26181512 : Porto, Conceicao non dimentica il ko con l'Inter: 'Giocato in contesto complicato, avrei fatto scelte diverse': Il… - sportface2016 : #Porto, #Conceicao sulla partita con l'#Inter: 'Amarezza per la sconfitta, ma non abbiamo rimpianti' - persemprecalcio : ?? #UCL ??? Considerazioni tattiche sul perché la vittoria dell'#Inter contro il #Porto di Sérgio Conceição non può… -