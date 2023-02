Con un’età media di 48 anni, l’Italia è il Paese più anziano dell’Ue (Di sabato 25 febbraio 2023) L’età media della popolazione dell’Unione Europea è aumentata di 0,3 anni nel 2022. L’età media dei cittadini europei è di 44,4 anni. Tra i Paesi dell’Ue, l’Italia è quello più anziano. I suoi cittadini hanno un’età media di 48 anni. Il quadro emerge da uno studio Eurostat, Ufficio statistico europeo, che ha rilevato un aumento dell’età media europea di 2,5 anni dal 2012 al 2022. In questo decennio si è verificato un aumento dell’età media in tutti gli stati membri dell’Ue, fatta eccezione della Svezia, la cui popolazione si è ringiovanita, passando da una media di 40,8 anni del 2012 ai 40,7 anni ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) L’etàdella popolazione dell’Unione Europea è aumentata di 0,3nel 2022. L’etàdei cittadini europei è di 44,4. Tra i Paesiè quello più. I suoi cittadini hannodi 48. Il quadro emerge da uno studio Eurostat, Ufficio statistico europeo, che ha rilevato un aumento dell’etàeuropea di 2,5dal 2012 al 2022. In questo decennio si è verificato un aumento dell’etàin tutti gli stati membri, fatta eccezione della Svezia, la cui popolazione si è ringiovanita, passando da unadi 40,8del 2012 ai 40,7...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : L'Italia è prima in Europa, per vecchiaia. ?? I dati Eurostat lo confermano: con un'età media salita a 48,8 anni,… - LaVeritaWeb : C’è un mercato editoriale in forte crescita: quello dei sussidiari per preparare i piccoli anche in età da asilo al… - Norikina82 : @twt_fra Eh, ma spesso la maturità non coincide con l'età anagrafica. Non ha senso affollare un aeroporto per veder… - OPERONACE : RT @milfitaliane41: Secondo voi ho ancora l'età per un appuntamento al buio con un uomo ? Silvia 55 anni da Torino - ilnomece : RT @claudiosidot77: A #Piazzapulita Formigli, col suo solito atteggiamento da fesso presuntuoso (non a caso ha fatto vaccinare x il covid i… -