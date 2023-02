Con la sua guerra d'indipendenza l'Ucraina si è guadagnata un posto come nazione europea (di Simone Attilio Bellezza) (Di sabato 25 febbraio 2023) Il fatto di essere stata attaccata da uno dei più sanguinosi dittatori del mondo contemporaneo non poteva che aiutare Kyiv a ergersi a baluardo della democrazia e della difesa dei diritti umani nell’arena internazionale Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 febbraio 2023) Il fatto di essere stata attaccata da uno dei più sanguinosi dittatori del mondo contemporaneo non poteva che aiutare Kyiv a ergersi a baluardo della democrazia e della difesa dei diritti umani nell’arena internazionale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio… - GiuseppeConteIT : Ha rivoluzionato la comunicazione e la tv in Italia, senza mai mettere da parte l'impegno civile fino a sfidare sen… - marattin : L’aggressione di un anno fa all’Ucraina è l’aggressione contro i sistemi che uniscono libertà politica, economia di… - catenaaurea66 : Cristina e la sua piccola Kira morirono a Gorlovka, Donetsk, in una bella giornata d'estate durante una delle loro… - LuceDiamante3 : @LBasemi abbiamo visto tutti Putin spendersi diplomaticamente per fermare i bombardamenti in Donbass e, mentre lo '… -