Con Francesca Michielin "tutto è magnifico", anche il red carpet (Di sabato 25 febbraio 2023) Cantante, conduttrice e anche scrittrice di romanzi. Francesca Michielin tutto può e continua a dimostrarlo. Oggi festeggia il lancio del nuovo album, Cani sciolti, così come il suo compleanno. Francesca Michielin quest'oggi – 25 febbraio 2023 – soffia le candeline sulla sua torta di compleanno, ma celebra anche il lancio del nuovo album, Cani sciolti, a distanza di un giorno. Doppio motivo per festeggiare in casa Michielin per un'artista che non smette di lottare per i propri sogni e li insegue a qualsiasi costo. Francesca Michielin. Crediti: Ansa – VelvetMagClasse 1995, Francesca Michielin ha catturato l'attenzione grazie ad X Factor, talent che l'ha lanciata nel panorama musicale.

