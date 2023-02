Comune di Brugherio | Concorso per 2 Istruttori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2, in categoria C, da assegnare al settore territorio. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. In una Città Lombarda, tra Monza e Milano, si cercano 2come Risorse per l’Ufficio Tecnico, i quali si dovranno occupare di seguire le operazioni di miglioria e conservazione del territorio. L’Istruttore Tecnico é una Figura importante dell’organico Comunale, si occupa di seguire pratiche edilizie, già in essere o di nuove cantierizzazione, effettua misurazioni e sopraluoghi, valuta l’impatto ambientale dei nuovi progetti. Spesso é punto di riferimento per i cittadini che devono operare modifiche di natura edilizia alle ...