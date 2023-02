Come vincere la sfida globale della ricerca tecnologica (Di sabato 25 febbraio 2023) Mentre ascoltavo Gianni De Gennaro e Luciano Violante introdurre il convegno del Centro Studi Americani insieme alla Fondazione Civiltà delle Macchine di Leonardo e all’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma ho pensato alla frase pronunciata il primo settembre 2017 dal Presidente Putin nella città di Yaroslav. Per la cronaca è un centro molto famoso in Russia perché sede del primo festival di jazz autorizzato dalle autorità sovietiche nel 1979, anno dell’invasione dell’ Afghanistan. A Yaroslav Vladimir Putin ha solennemente dichiarato, Come riporta la Tass, “la Nazione leader nell’Intelligenza Artificiale dominerà il mondo”. La valutazione specifica sulla AI è probabilmente eccessiva, ma è vero che nella fase storica che stiamo vivendo la sfida per la predominanza scientifica e tecnologica riveste un ruolo assolutamente centrale nella ... Leggi su formiche (Di sabato 25 febbraio 2023) Mentre ascoltavo Gianni De Gennaro e Luciano Violante introdurre il convegno del Centro Studi Americani insieme alla Fondazione Civiltà delle Macchine di Leonardo e all’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma ho pensato alla frase pronunciata il primo settembre 2017 dal Presidente Putin nella città di Yaroslav. Per la cronaca è un centro molto famoso in Russia perché sede del primo festival di jazz autorizzato dalle autorità sovietiche nel 1979, anno dell’invasione dell’ Afghanistan. A Yaroslav Vladimir Putin ha solennemente dichiarato,riporta la Tass, “la Nazione leader nell’Intelligenza Artificiale dominerà il mondo”. La valutazione specifica sulla AI è probabilmente eccessiva, ma è vero che nella fase storica che stiamo vivendo laper la predominanza scientifica eriveste un ruolo assolutamente centrale nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PlayStationIT : Parti con Aloy per l’Ovest Proibito e prova a vincere! Scopri come partecipare al concorso, fino al 12 marzo:… - ZZiliani : DOMANDE Ma perchè #NantesJuventus è diventata una finale? Come ad Haifa e come a Lisbona? Nel mondo reale gli strap… - mirkocalemme : È strano vedere come tantissimi tifosi delle tre grandi del Nord ora usino quest'argomento, non capendo che chi tif… - MarcoManuli5 : @ultimora_pol Quindi se dovesse vincere bonaccini,come sembra,la possibilità di un alleanza con i cinque stelle è chiusa a priori - RealePaolo : RT @AvvMarco80: Oltre ad imbrogli di ogni tipo, giocavano in 8 per 1. Come potevano non vincere? Come si poteva sperare di vincere? Il Napo… -