Come mantenere la calma, la concentrazione e la presenza nei momenti di stress (Di sabato 25 febbraio 2023) I momenti di stress nel mondo di oggi non mancano. Scegliete voi: previsioni economiche negative, cambiamenti climatici, teorie della cospirazione; di questi tempi, persino i palloncini meteorologici cinesi vaganti possono causare panico a livello nazionale. Tuttavia, la maggior parte delle assurdità negative dei notiziari è spesso solo rumore. In particolare, la parte più cupa è Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 febbraio 2023) Idinel mondo di oggi non mancano. Scegliete voi: previsioni economiche negative, cambiamenti climatici, teorie della cospirazione; di questi tempi, persino i palloncini meteorologici cinesi vaganti possono causare panico a livello nazionale. Tuttavia, la maggior parte delle assurdità negative dei notiziari è spesso solo rumore. In particolare, la parte più cupa è

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : Abbiamo promesso agli elettori un partito unico quanto prima ed è l’ora di mantenere quell'impegno. Come @Azione_it… - GiorgioGib : RT @dario_zanchi: Correva il 2014, Giorgia Meloni si esprimeva così sull'ingresso dell'Ucraina nell'UE e le sanzioni alla Russia. Oggi in… - frankpolacco : @AnnalisaChirico Questa preside merita di essere cacciata via a pedate per la sua ignoranza e idiozia nel scrivere… - atm_informa : @Rebs4louis Ciao, perché Cascina Gobba È un capolinea. Come trovi sugli orari della linea. I treni terminano e torn… - Samanta7710 : @LaganaNatascia @GiuliaSalemi93 Come fai a mantenere la calma x 5 mesi con un soggetto del genere.. già solo x ques… -