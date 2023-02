Come la disinformazione del Cremlino ha inquinato il dibattito pubblico italiano sull’Ucraina (Di sabato 25 febbraio 2023) «Con l’invasione su larga scala del 24 febbraio 2022 molte chat Telegram, sorte all’epoca del Covid per negare l’esistenza del virus e l’inutilità dei vaccini, si convertiranno da chat No-Vax in chat pro-Putin». Così, tra le altre cose, attesta “Dezinformacija e misure attive: Le narrazioni strategiche filo-Cremlino in Italia”, un research paper a firma Massimiliano Di Pasquale e Luigi Sergio Germani che l’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici rende noto nel primo anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, e che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima. «Questo studio non intende in alcun modo affermare che le persone, le organizzazioni e i media italiani citati abbiano delle connessioni con la Federazione Russa o con attori governativi o non-governativi al suo interno», viene subito chiarito. A parte alcune cose alla luce del sole, ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 febbraio 2023) «Con l’invasione su larga scala del 24 febbraio 2022 molte chat Telegram, sorte all’epoca del Covid per negare l’esistenza del virus e l’inutilità dei vaccini, si convertiranno da chat No-Vax in chat pro-Putin». Così, tra le altre cose, attesta “Dezinformacija e misure attive: Le narrazioni strategiche filo-in Italia”, un research paper a firma Massimiliano Di Pasquale e Luigi Sergio Germani che l’Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi Strategici rende noto nel primo anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, e che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima. «Questo studio non intende in alcun modo affermare che le persone, le organizzazioni e i media italiani citati abbiano delle connessioni con la Federazione Russa o con attori governativi o non-governativi al suo interno», viene subito chiarito. A parte alcune cose alla luce del sole, ...

