Come cambieranno Facebook e Instagram con le spunte blu a pagamento? (Di sabato 25 febbraio 2023) Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha annunciato con un messaggio nel suo canale broadcast su Instagram (una funzionalità del social introdotta di recente) di voler iniziare a sperimentare “Meta Verified” prima in Australia e Nuova Zelanda e poi probabilmente in altri Paesi. Si tratta di un sistema di verifica a pagamento degli account su Instagram e Facebook attraverso le già note “spunte blu” simile a quello introdotto da Twitter alla fine del 2022 per decisione di Elon Musk e molto criticato da molti utenti ed esperti di comunicazione e social media. Meta “copia il compito” di Twitter sulla spunta blu e propone l’abbonamento a “Meta Verified” Al contrario di quanto si possa pensare, non si potrà avere accesso al servizio semplicemente pagando la somma mensile prevista ma ci sono dei ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 febbraio 2023) Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha annunciato con un messaggio nel suo canale broadcast su(una funzionalità del social introdotta di recente) di voler iniziare a sperimentare “Meta Verified” prima in Australia e Nuova Zelanda e poi probabilmente in altri Paesi. Si tratta di un sistema di verifica adegli account suattraverso le già note “blu” simile a quello introdotto da Twitter alla fine del 2022 per decisione di Elon Musk e molto criticato da molti utenti ed esperti di comunicazione e social media. Meta “copia il compito” di Twitter sulla spunta blu e propone l’abbonamento a “Meta Verified” Al contrario di quanto si possa pensare, non si potrà avere accesso al servizio semplicemente pagando la somma mensile prevista ma ci sono dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kekko_auletta0 : Il cuore di un uomo non si romperà facilmente,ma chiedigli del suo passato, guarda come cambieranno i suoi occhi… - Tom2938331 : Il cuore di un uomo non si romperà facilmente, ma chiedigli del suo passato, e guarda come cambieranno i suoi occhi… - Alfy97658807 : RT @Sergio24101: Prossima volta che tenteranno di accusare ingiustamente Luca come gli daranno la parola, altro che ritiro carta e penne…ca… - is_amazon : @Mov5Stelle I sovrAsini cambieranno presto idea, bisogna solo aspettare che la pescivendola si rimangi tutto. È com… - luckytroyex : Sono proprio curiosa di vedere come le cose cambieranno quando tra un mese avrò una mia camera, si fermerà a dormir… -