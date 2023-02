Coltello in tasca in giro a Cervinara: denunciato (Di sabato 25 febbraio 2023) Con un Coltello in tasca andava in giro a Cervinara: a tradirlo i movimenti e il suo atteggiamento agitato Con un Coltello in tasca in giro a Cervinara. “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere un 30enne di Cervinara, denunciato dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina. I militari operanti, avendo notato i movimenti e l’atteggiamento alquanto agitato di quel giovane che, in orario serale, girovagava per Cervinara, hanno proceduto al controllo. Lo stesso, all’esito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un Coltello: opportunamente interpellato, non ha fornito ai militari operanti una ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) Con uninandava in: a tradirlo i movimenti e il suo atteggiamento agitato Con uninin. “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”: è il reato di cui dovrà rispondere un 30enne didai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina. I militari operanti, avendo notato i movimenti e l’atteggiamento alquanto agitato di quel giovane che, in orario serale,vagava per, hanno proceduto al controllo. Lo stesso, all’esito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un: opportunamente interpellato, non ha fornito ai militari operanti una ...

