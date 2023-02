Colpo a Cardiff | l' Inghilterra piega il Galles 20 - 10

(Di sabato 25 febbraio 2023) L'batte per 20 - 10 ile aggancia la Scozia al secondo posto in classifica con 10 punti, a - 5 dall'Irlanda, che nel pomeriggio aveva sconfitto l'Italia a Roma (34 - 20) ...

L'Inghilterra batte per 20 - 10 il Galles ae aggancia la Scozia al secondo posto in classifica con 10 punti, a - 5 dall'Irlanda, che nel pomeriggio aveva sconfitto l'Italia a Roma (34 - 20) conquistando la terza vittoria su tre con ...

La squadra del c.t. Borthwick si impone con le mete di Watson, Sinckler e Lawrence e aggancia la Scozia al secondo posto alle spalle dell’Irlanda. I gallesi combattono ma la meta di Rees-Zammit non ba ...Si è appena conclusa la sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’United Rugby Championship e che ha visto in campo Cardiff e la Benetton Treviso. Match che per i biancoverdi è una continua ...