Cocainorso | la storia vera che ha ispirato il film di Elizabeth Banks

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ecco lache ha, ildiche in primaarriverà anche nelle sale cinematografiche italiane., la nuova pellicola diappena uscita nei cinema statunitensi, che arriverà in Italia il prossimo 13 aprile, è ispirata a unasemplicemente incredibile che narra le vicende di un orso realmente esistito soprannominato Pablo Eskobear. Ildella, sceneggiato da Jimmy Warden, è tratto proprio dalla scoperta di un orso trovato morto nella foresta nazionale di Chattahoochee, in Georgia. Nel 1985, un aereo che trasportava la famigerata sostanza dalla ...