Clima teso in casa Sampdoria: recapitata una testa di maiale in sede (Di sabato 25 febbraio 2023) Genova – E' sempre più teso il Clima intorno alla Sampdoria. Questa mattina è stata recapitata una testa di maiale davanti alla sede del club blucerchiato. Si trovava dentro uno scatolone che qualcuno ha lasciato davanti alla portineria. Sul posto sono arrivati gli artificieri che hanno aperto il pacco e la Digos. C'era anche un biglietto minaccioso: "Massimo Ferrero, Antonio Romei, le prossime teste saranno le vostre". Il mese scorso era stato recapitato un proiettile a salve di una scacciacani, accompagnato sempre da un biglietto di minacce rivolto all'ex presidente Ferrero e a Edoardo Garrone: "Questa volta è a salve, il prossimo sarà vero". (Adnkronos)(foto@UCSampdoria)

