Claudio Santamaria al concerto di Castelvetrano per le vittime di mafia: “Non smetterò mai di credere nella verità e nella giustizia” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Sono qui perché non smetterò mai di credere nella verità e nella giustizia”, così Claudio Santamaria motiva la sua presenza al concerto-evento “A nome loro: musiche e voci per le vittime di mafia” al Parco archeologico di Selinunte, nel comune di Castelvetrano, luogo natio di Matteo Messina Denaro. L’iniziativa è nata da un’idea della musicista Sade Mangiaracina, originaria del posto, proprio in seguito all’arresto del boss. Tra gli artisti che hanno aderito alla causa, c’è l’attore romano insieme alla moglie Francesca Barra. Qual è la funzione dell’arte e dell’artista in manifestazioni come queste? Essere un megafono; amplificare un messaggio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) “Sono qui perché nonmai di”, cosìmotiva la sua presenza al-evento “A nome loro: musiche e voci per ledi” al Parco archeologico di Selinunte, nel comune di, luogo natio di Matteo Messina Denaro. L’iniziativa è nata da un’idea della musicista Sade Mangiaracina, originaria del posto, proprio in seguito all’arresto del boss. Tra gli artisti che hanno aderito alla causa, c’è l’attore romano insieme alla moglie Francesca Barra. Qual è la funzione dell’arte e dell’artista in manifestazioni come queste? Essere un megafono; amplificare un messaggio che ...

