Cisterna, auto in fiamme davanti alla Conad (FOTO) (Di sabato 25 febbraio 2023) Cisterna di Latina. auto avvolta dalle fiamme davanti al supermercato Conad. Momenti di apprensione questo pomeriggio davanti alla nota catena di supermercati. Ad essere avvolta dalle fiamme un’auto – modello suv – di colore bianco. Non sono note al momento le cause che hanno determinato il rogo, prontamente estinto mediante l’uso di un estintore. Roma, due auto in fiamme in meno di un’ora: a via Flaminia e a Monte Mario L’auto in fiamme davanti alla Conad I fatti sono avvenuti questo pomeriggio a Cisterna di Latina poco prima delle 17.30. L’auto ha preso fuoco – per cause ancora da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023)di Latina.avvolta dalleal supermercato. Momenti di apprensione questo pomeriggionota catena di supermercati. Ad essere avvolta dalleun’– modello suv – di colore bianco. Non sono note al momento le cause che hanno determinato il rogo, prontamente estinto mediante l’uso di un estintore. Roma, dueinin meno di un’ora: a via Flaminia e a Monte Mario L’inI fatti sono avvenuti questo pomeriggio adi Latina poco prima delle 17.30. L’ha preso fuoco – per cause ancora da ...

