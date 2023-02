Cilento: auto si schianta, due uomini a bordo in fuga (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel Cilento a Magliano Vetere, ieri sera, un’auto si è schiantata contro la delimitazione della carreggiata. La vettura coinvolta nel sinistro è un’Alfa Romeo Giulietta, di colore grigio, la stessa – come riporta salernonotizie.it – utilizzata per alcuni colpi messi a segno nella zona. Le indagini dei carabinieri I due a bordo dell’auto, subito dopo l’incidente si sono dati alla fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che non escludono possano essere i due malviventi della banda che è stata protagonista di alcuni furti in appartamenti del comprensorio: indagini in corso per stabilire la dinamica del sinistro ed individuare l’identità dei fuggitivi. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di sabato 25 febbraio 2023) Nela Magliano Vetere, ieri sera, un’si èta contro la delimitazione della carreggiata. La vettura coinvolta nel sinistro è un’Alfa Romeo Giulietta, di colore grigio, la stessa – come riporta salernonotizie.it – utilizzata per alcuni colpi messi a segno nella zona. Le indagini dei carabinieri I due adell’, subito dopo l’incidente si sono dati alla. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che non escludono possano essere i due malviventi della banda che è stata protagonista di alcuni furti in appartamenti del comprensorio: indagini in corso per stabilire la dinamica del sinistro ed individuare l’identità dei fuggitivi. Segui ZON.IT su Google News.

