Ciclismo | Uae Tour | Merlier vince 6 a tappa | Evenepoel sempre leader

Abu Dhabi, 25 feb. -(Adnkronos) - Tim Merlier vince la sesta e penultima tappa dell'Uae Tour, 166 km ad Abu Dhabi con finale in volata sul lungomare dell'Emirato. Il belga della Soudal-Quick Step ottiene il bis dopo il successo nella prima frazione. Alle sue spalle l'irlandese Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). In classifica generale c'è sempre al comando il campione del mondo in carica Remco Evenepoel: il 23enne belga (Soudal-Quick Step) ha 9" di vantaggio sull'australiano Luke Plapp (Ineos-Grenadiers) e 13" sullo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). La corsa dell'Abu Dhabi Sports Council, organizzata da Rcs Sport, si chiude domenica con la settima e ultima tappa, 153 chilometri con partenza dall'Hazza Bin Zayed Stadium e arrivo in salita a Jebel Hafeet.

