Ciclismo | Omloop Het Nieuwsblad 2023 | startlist e favoriti | Ballerini speranza italiana

Leggi su sportface

(Di sabato 25 febbraio 2023) Lae idellaHet, corsa belga che apre il calendario della stagione WorldTour in Europa e alza il sipario anche sulle corse del pavè. Grande attesa per un appuntamento classico di inizio stagione, che per molti corridori rappresenterà il primo test di rilievo verso le grandi Classiche del Nord in programma nelle prossime settimane. Lungo i 207 chilometri da Gent e Ninove, caratterizzati da nove tratti in pavè e dodici muri, sono molti i big attesi alla vigilia. Andiamo quindi a scorrere rapidamente laper capire chi potrebbe ricoprire un ruolo importante, fermo restando che la prima corsa sul pavè della stagione è sempre di difficile lettura a livello di pronostici. LACOMPLETA E AGGIORNATA Alla vigilia ...