Ciclismo | Omloop Het Nieuwsblad 2023 | data | orari | percorso | diretta tv e streaming

(Di sabato 25 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio è il giorno dellaHet2o23, corsa belga che apre ufficialmente la stagione del pavè per il grandeinternazionale. Si tratta del primo appuntamento di uno dei periodi più intensi e amati della stagione, che culminerà ovviamente con le grandi Classiche del Nord. Sono 207 i chilometri da percorrere, con partenza da Gent e arrivo a Ninove dopo aver affrontato 9 settori di pavè e 12 muri. Una corsa sicuramente impegnativa che si presta a più possibili letture, dagli attacchi da lontano allo sprint finale. Tra i big attesi spiccano tra gli altri i nomi di Thomas Pidcock, Matej Mohoric, Peter Sagan, Sep Vanmarcke, Jasper Stuyven e Zdenek Stybar. In ottica Italia saranno attesi Matteo Trentin, Jonathan Milan, Andrea Pasqualon, Daniel Oss e Davide Ballerini., TV E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francioniflli : Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad 2023: Sabato 25 febbraio LA DIRETTA, tutti gli italiani in gara - ILENIALazzaro : RT @Fanta_Cycling: Guarda qui l'ultimo video sul nostro canale #YouTube con @ILENIALazzaro Menu: #Ciclismo femminile, #Ciclocross, consi… - Fanta_Cycling : Guarda qui l'ultimo video sul nostro canale #YouTube con @ILENIALazzaro Menu: #Ciclismo femminile, #Ciclocross,… - cyclingoo : ?? Trek-Segafredo, Bauke Mollema rivela il suo programma con la sorpresa Omloop e Kuurne / By @spaziociclismo… -

Nonostante questo, forse non se ne è accorto nessuno, ilnon ha abbandonato le Fiandre, ... I quaranta giorni delle pietre iniziano oggi con l'Het Nieuwsblad, la fuvan Vlaanderen ...SU STRADA: IL CALENDARIO 2023 GENNAIO Tour Down Under: dal 17/01 al 22/01 Vuelta a San ... dal 15/02 al 19/02 UAE Tour: dal 20/02 al 26/02Het Nieuwsblad Elite: 25/02 Kuurne " Bruxelles ...

Si chiama Omloop Het Nieuwsblad, è la prima: per i fedeli del ... Bicisport

Tutto pronto per la Omloop Het Nieuwsblad: là dove il ciclismo è ... Eurosport IT

Omloop Het Nieuwsblad 2023: dove vederla in tv, programma, orari, streaming OA Sport

Inizia la stagione di Affini: Omloop e Kuurne antipasto prima della Tirreno La Gazzetta di Mantova

Bahrain Victorious, anche Jonathan Milan e Andrea Pasqualon a ... SpazioCiclismo

Ciclismo, il percorso e come vedere in diretta tv e streaming la Omloop Het Nieuwsblad 2023: tutte le informazioni sulla corsa belga ...Dall'Omloop Het Nieuwsblad a Parigi-Roubaix, viaggio musicale-ciclistico nei quaranta giorni del classiche delle pietre.