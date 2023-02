Ciclismo femminile | Lotte Kopecky vince la Omloop Het Nieuwsblad Marta Bastianelli terza

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023)ha vinto laHet, semiclassica belga di 132 km caratterizzata da ben otto muri e tappa di avvicinamento in vista delle grandi Classiche al Nord. La belga ha piazzato una splendida stoccata quando mancavano una dozzina di chilometri al traguardo ed è riuscita a contenere il rientro di un gruppetto composta da una ventina di unità. La 27enne, già vincitrice del Giro delle Fiandre nel 2022 e argento iridato in carica, ha messo le mani sulla 22ma affermazione in carriera da professionita. Doppietta della SD Worx, visto che l’olandese Lorena Wiebes si è imposta nella volata delle battute davanti a(UAE Team). Nono posto per Soraya Paladin (Canyon/SRAM Racing) appena davanti a Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), reduce dal sigillo all’UAE ...