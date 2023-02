Ciclismo, Egan Bernal salta la Parigi-Nizza. “Non siamo sicuri di quanto tornerà a correre” (Di sabato 25 febbraio 2023) Egan Bernal non parteciperà alla Parigi-Nizza. A rivelarlo è stato Rod Ellingworth, numero uno della Ineos Grenadiers, in un’intervista concessa a VeloNews: “Non sarà al via della corsa francese, non siamo ancora sicuri di quando correrà la prossima volta, ma sta bene e non siamo preoccupati. Sfortunatamente, alla Vuelta a San Juan Egan è caduto ed è “atterrato” sul ginocchio. L’incidente non ha niente a che vedere con quello dell’anno scorso, ma è uno di quelli che richiedono un po’ di tempo“. Il già vincitore di Tour de France e Giro d’Italia ha postato una foto sui suoi profili social, che lo raffigura mentre pedala nel patio della sua casa. Lo scatto è accompagnato dalla didascalia: “Tornando, di nuovo”. Il ciclista colombiano si sta ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023)non parteciperà alla. A rivelarlo è stato Rod Ellingworth, numero uno della Ineos Grenadiers, in un’intervista concessa a VeloNews: “Non sarà al via della corsa francese, nonancoradi quando correrà la prossima volta, ma sta bene e nonpreoccupati. Sfortunatamente, alla Vuelta a San Juanè caduto ed è “atterrato” sul ginocchio. L’incidente non ha niente a che vedere con quello dell’anno scorso, ma è uno di quelli che richiedono un po’ di tempo“. Il già vincitore di Tour de France e Giro d’Italia ha postato una foto sui suoi profili social, che lo raffigura mentre pedala nel patio della sua casa. Lo scatto è accompagnato dalla didascalia: “Tornando, di nuovo”. Il ciclista colombiano si sta ancora ...

