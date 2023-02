Ciccio e Tore, l’appello del padre a 15 anni dalla loro morte: “Riaprite le indagini, chi sa parli” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Riaprite le indagini, chi sa parli”. È questo, in sintesi, l’appello del padre di Ciccio e Tore Pappalardi, Filippo, che, a 15 anni dalla morte dei suoi figli, scomparsi nel 2006 e poi ritrovati nel 2008 all’interno di un pozzo, chiede che siano svelati i punti oscuri sulla vicenda. Ciccio e Tore Pappalardi: la scomparsa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) “le, chi sa”. È questo, in sintesi,deldiPappalardi, Filippo, che, a 15dei suoi figli, scomparsi nel 2006 e poi ritrovati nel 2008 all’interno di un pozzo, chiede che siano svelati i punti oscuri sulla vicenda.Pappalardi: la scomparsa ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ciccio e Tore, morti in una cisterna 15 anni fa. Lo sfogo del padre: «Adesso voglio la verità» - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: Arrestato ingiustamente per la morte dei figli Ciccio e Tore, Filippo Pappalardi chiede nuove indagini sui figli ritrovat… - corrmezzogiorno : #Bari Ciccio e Tore, quei graffi sulle pareti Il 13enne morì subito, il più piccolo di ... - corrmezzogiorno : #Bari Morte di Ciccio e Tore, lo sfogo del padre Filippo: «Ora voglio la verità» La s... - SoniaSamoggia : RT @fanpage: A 15 anni dal ritrovamento dei corpi senza vita dei figli Francesco e Salvatore, per tutti Ciccio e Tore, il papà Filippo Papp… -