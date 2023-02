"Ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto": Marta Flavi ricorda l'ex marito Maurizio Costanzo (Di sabato 25 febbraio 2023) Si alimenta incessante il coro di stima, di profondo dispiacere per la morte di Maurizio Costanzo. A partire dalla notizia, arrivata ieri, venerdì 24 febbraio, inaspettata per... Leggi su europa.today (Di sabato 25 febbraio 2023) Si alimenta incessante il coro di stima, di profondo dispiacere per la morte di. A partire dalla notizia, arrivata ieri, venerdì 24 febbraio, inaspettata per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Marta Flavi: «Con lui ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto. Non sarò ai funerali» - Italia_Notizie : Marta Flavi: «Con Costanzo ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto. Io ai funerali? Non andrò, non sarebbe elegante» - bizcommunityit : Marta Flavi: «Con Costanzo ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto. Io ai funerali? Non è elegante» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Marta Flavi: «Con lui ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto. Non sarò ai funerali» - Italia_Notizie : Marta Flavi: «Con Costanzo ci siamo scannati, ma il tempo cancella tutto. Io ai funerali? Non è elegante» -