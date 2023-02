Chiusa la camera ardente di Costanzo, un flusso di amici e cittadini per omaggiarlo (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Chiusa alle 18.30 la camera ardente di Maurizio Costanzo nella sala della Protomoteca in Campidoglio. Da questa mattina un flusso costante di cittadini, amici e colleghi di Maurizio Costanzo ha reso omaggio al popolare conduttore televisivo. d accogliere il feretro, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la prima moglie Flaminia Morandi e i figli Saverio e Camilla. Maria De Filippi insieme al figlio adottivo Gabriele sono arrivati a meta' mattina, visibilmente commossi. Anche Giorgia Meloni ha voluto rendere un saluto e un ricordo che lo lega lui come scopritore di talenti. Il premier ha ricordato come le sue prime ospitate TV siano state proprio al Maurizio Costanzo Show. Tra le istituzioni anche le visite del Ministro della ... Leggi su agi (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI -alle 18.30 ladi Maurizionella sala della Protomoteca in Campidoglio. Da questa mattina uncostante die colleghi di Maurizioha reso omaggio al popolare conduttore televisivo. d accogliere il feretro, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la prima moglie Flaminia Morandi e i figli Saverio e Camilla. Maria De Filippi insieme al figlio adottivo Gabriele sono arrivati a meta' mattina, visibilmente commossi. Anche Giorgia Meloni ha voluto rendere un saluto e un ricordo che lo lega lui come scopritore di talenti. Il premier ha ricordato come le sue prime ospitate TV siano state proprio al MaurizioShow. Tra le istituzioni anche le visite del Ministro della ...

