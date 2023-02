Chievo-Napoli e Lazio-Ternana | la doppia sfida ad alta quota che infiamma la 18ª giornata

(Di sabato 25 febbraio 2023) La Serie B Femminile riparte nel segno dell’appassionate volata promozione e delle due sfide adquota che potrebbero cambiare i rapporti di forza nella partedella classifica. Lacapolista ospiterà la, terza a meno tre dalla vetta, mentre il, staccato di soli due punti dalle biancocelesti, è atteso dalla trasferta sul campo dell’H&DWomen, che nonostante il ko nell’ultimo turno di campionato è ancora in corsa per il salto in Serie A. La 18ªsi aprirà proprio con l’anticipo di Verona tra gialloblu e azzurre, in programma domenica alle ore 11 allo stadio Olivieri, mentre alle 13 inizierà lo scontro salvezza tra Sassari Torres e Trento. Alle 14.30 è previsto il calcio d’inizio degli altri sei incontri, con i riflettori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaurizioLiccia8 : @CampiMinati @ZZiliani Il Napoli la Fiorentina il Chievo le hanno fatte fallire per molto meno, i tifosi di queste… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAPOLI FEMMINILE - Verso il Chievo Verona, De Sanctis: 'Uno scontro diretto importante' - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAPOLI FEMMINILE - Verso il Chievo Verona, De Sanctis: 'Uno scontro diretto importante' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAPOLI FEMMINILE - Verso il Chievo Verona, De Sanctis: 'Uno scontro diretto importante' - napolimagazine : NAPOLI FEMMINILE - Verso il Chievo Verona, De Sanctis: 'Uno scontro diretto importante' -

Il Torino decide quindi di cederlo a un'altro club di B, il, che però subito lo gira in ... il Toro di Sora arriva in Emilia per dare peso e concretezza all'attacco, dopo la cessione al......Bologna - Verona oggi ore 15 Torino - Spezia oggi ore 18 Sampdoria - Udinese oggi ore 20.45-... LE PARTITE DELLA 18° GIORNATA- Entella 2 - 1 […] Sport Dilettanti, ultima giornata ...

Chievo-Napoli e Lazio-Ternana, la doppia sfida ad alta quota che ... FIGC

Calcio Femminile. Il Napoli fa visita al Chievo, a Pomigliano arriva il ... Gol del Napoli

Dove vedere Chievo Verona – Napoli: data, orario, TV streaming | Serie B Femminile Il Corriere del Pallone

NAPOLI FEMMINILE - Verso il Chievo Verona, De Sanctis: "Uno ... Napoli Magazine

FIGC FIGC

Sfida impegnativa quella che attende domani (palla al centro alle ore 11) il Napoli Femminile in casa del Chievo, che attualmente occupa il quinto posto in classifica. Azzurre in campo con il lutto al ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Sacco, direttore de ilNapolionline ed esperto di Serie AL Femminile. Avventura dell’Italia alla Arnold C ...