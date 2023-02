Chiara Ferragni ritrova la fedez e il sorriso | le foto che mettono la crisi in un angolo

Chiara Ferragni ritrova la fede(z) e il sorriso: le foto che mettono la crisi in un angolo (Di sabato 25 febbraio 2023) La presunta crisi tra Chiara Ferragni e fedez è iniziata sui social, alimentata dai non detti (o meglio, non postati), e tra una foto e una storia su Instagram sembra anche essere... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023) La presuntatraè iniziata sui social, alimentata dai non detti (o meglio, non postati), e tra unae una storia su Instagram sembra anche essere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - leggoit : Chiara Ferragni ritrova la fede(z) e il sorriso: le foto che mettono la crisi in un angolo - francym97_ : RT @_che_fatica: Fedez e Chiara Ferragni sono tornati e probabilmente non sono mai andati via. Spero solo che in un momento delicato come q… -