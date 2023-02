Chiara Ferragni punta sui dettagli alla Fashion Week: ecco perché la sua strategia è vincente (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Festival di Sanremo è finito da pochissimo ma Chiara Ferragni non si è ancora fermata: alla FW incanta tutti con una semplice strategia La meravigliosa Chiara Ferragni non conosce… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Festival di Sanremo è finito da pochissimo manon si è ancora fermata:FW incanta tutti con una sempliceLa meravigliosanon conosce… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - scaslursam : @akagaminonora Io ho intervenuto perché stai lì a dire che sono indifferente solo perché non mi informo su chiara F… - scaslursam : @akagaminonora Ma questo è un altro discorso. Non si parlava di questo. Boh scusami se non perdo tempo a informarmi… -