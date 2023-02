Chiara Ferragni e Fedez: Teatrino Terminato! (Di sabato 25 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez, hanno finalmente rotto il silenzio. La nuova foto pubblicata non lascia spazio all’immaginazione. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui Ferragnez. #ChiaraFerragni #Fedez #ferragnez Chiara Ferragni e Fedez hanno finalmente rotto il silenzio, postando una foto insieme su Instagram. La coppia è stata al centro di numerose indiscrezioni negli ultimi giorni, che indicavano una profonda crisi tra i due. Oggi 24 febbraio l’influencer ha messo a tacere tutti con uno scatto in cui si possono vedere le mani intrecciate della coppia. I fan non aspettavano altro e la storia Instagram ha mandato in tilt i numerosi follower. La paparazzata di ieri 23 febbraio di marito e moglie al tavolo del ristorante di Casa Cipriani a ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 25 febbraio 2023), hanno finalmente rotto il silenzio. La nuova foto pubblicata non lascia spazio all’immaginazione. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui Ferragnez. ##ferragnezhanno finalmente rotto il silenzio, postando una foto insieme su Instagram. La coppia è stata al centro di numerose indiscrezioni negli ultimi giorni, che indicavano una profonda crisi tra i due. Oggi 24 febbraio l’influencer ha messo a tacere tutti con uno scatto in cui si possono vedere le mani intrecciate della coppia. I fan non aspettavano altro e la storia Instagram ha mandato in tilt i numerosi follower. La paparazzata di ieri 23 febbraio di marito e moglie al tavolo del ristorante di Casa Cipriani a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - mbellio1964 : RT @Adnkronos: Fedez e Chiara Ferragni, la foto tranquillizza i fan . #Adnkronos - ariannaostuni : RT @_che_fatica: Fedez e Chiara Ferragni sono tornati e probabilmente non sono mai andati via. Spero solo che in un momento delicato come q… -