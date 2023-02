Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme sui social | la foto mano nella mano

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 25 febbraio 2023) Era ormai dal Festival di Sanremo 2023, dove entrambi sono stati protagonisti in ruoli diversi, chenon comparivanosui. Questo aveva contribuito ad alimentare le voci di crisi, specialmente dopo avere visto la discussione che i due avrebbero avuto dietro le quinte dopo il bacio che lui si è scambiato con Rosa Chemical. E invece ora la situazione sembra essere tornata alla normalità. É stata l’influencer venerdì 24 febbraio 2023 a pubblicare uno scatto in cui i due si tengono, come hanno fatto molte altre volte e come fa spesso una coppia innamorata. Un gesto che sembra essere eloquente e che pone fine e chi pensava che i due coniugi fossero arrivati ...