Chiara Ferragni e Fedez, crisi rientrata: la foto che tranquillizza i fan (Di sabato 25 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto pace? Sembrerebbe di sì, stando alla foto pubblicata dall’imprenditrice tra le sue ultime storie di Instagram. Dopo un paio di settimane che hanno tenuto i fan dei Ferragnez con il fiato sospeso e indizi, o presunti tali, che facevano pensare a una crisi importante, arriva lo scatto che, a meno di improvvisi colpi di scena, riporta la serenità. La foto in questione parla chiaro: un primo piano della mano della Ferragni che stringe quella tatuata del marito. Tanto basta per poter ipotizzare che finalmente tra i due sia tornata la quiete. Un dettaglio non da poco se si considera che ultimamente Fedez è apparso piuttosto provato, tra lo sfogo contro Mario Giordano e le ultime apparizioni social nelle quali si è mostrato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023)hanno fatto pace? Sembrerebbe di sì, stando allapubblicata dall’imprenditrice tra le sue ultime storie di Instagram. Dopo un paio di settimane che hanno tenuto i fan dei Ferragnez con il fiato sospeso e indizi, o presunti tali, che facevano pensare a unaimportante, arriva lo scatto che, a meno di improvvisi colpi di scena, riporta la serenità. Lain questione parla chiaro: un primo piano della mano dellache stringe quella tatuata del marito. Tanto basta per poter ipotizzare che finalmente tra i due sia tornata la quiete. Un dettaglio non da poco se si considera che ultimamenteè apparso piuttosto provato, tra lo sfogo contro Mario Giordano e le ultime apparizioni social nelle quali si è mostrato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - FranAltomare : La mancanza di storie di Fedez. L’assenza vicendevole di like. L’interruzione di questa bulimia comunicativa vicend… - scheerenberger : RT @RaiNews: Che cosa sta accadendo a @Fedez? Nei video che posta appare provato e balbetta. Intanto la crisi con la moglie @ChiaraFerragni… - Boredandboring4 : io pure voglio sentirmi tranquilla solo perché Chiara Ferragni mette una foto in cui tiene la manina a Fedez ????… -