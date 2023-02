Chiara Carta | scoperti i motivi dell’omicidio Ecco perché la mamma l’ha uccisa così brutalmente

Leggi su howtodofor

(Di sabato 25 febbraio 2023) Una causa per l’affidamento terminata in tragedia, quella che ha portato alla morte di, ragazzina di 13 anni. E’ stata suaMonica Vinci ad ammazzare la sua bambina con 20 coltellate. Successivamente ha terminato l’opera strozzandola con il caricatore dello smartphone. Compiuto l’efferato atto, la donna si è lanciata giù dal suo balcone a Silì, frazione di Oristano. Quel che ne resta è un papà addolorato, che ha fatto di tutto per avere sua figlia con sé, considerando le condizioni della sua ex, ma non ci è riuscito. Lui è Piero, un vigile urbano di Oristano, separato dalla moglie con la quale aveva dato alla luce la figlia. Negli ultimi anni aveva combattuto in Tribunale per cercare di ottenere l’affidamento della ragazzina. Soprattutto dopo un ricovero di ...