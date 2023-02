'Chiamo i carabinieri così sentono come ti uccido': 52enne fermato dopo le minacce choc alla compagna (Di sabato 25 febbraio 2023) Un uomo di 52 anni, originario della provincia di Ravenna , è stato fermato dai carabinieri dopo che la compagna ha finalmente trovato il coraggio di denunciare le violenze subite. 'Chiamo i ... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023) Un uomo di 52 anni, originario della provincia di Ravenna , è statodaiche laha finalmente trovato il coraggio di denunciare le violenze subite. 'i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : «Chiamo i carabinieri così sentono come ti uccido»: 52enne fermato dopo le minacce choc alla compagna - Nutizieri : Castel San Pietro: 'Ora chiamo i carabinieri così sentono mentre ti ammazzo' - 70nyit : Dovevo chiamare TIM. Chiamo il 119 (come da sito TIM). Mi rispondono i carabinieri. Non sto scherzando ?? @TIM_Official - Nutizieri : 'Ora chiamo i carabinieri così sentono in diretta che ti ammazzo', 52enne in manette - Bottiii___ : @wldcristian a quindi fumi…. io chiamo i carabinieri -