Chiamatelo Osigol! Victor impazza sui social

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il Napoli non si ferma più. Dopo la grande vittoria in Champions, la squadra di Luciano Spalletti sta entusiasmando anche contro l'Empoli: ecco i meme ...

Il Napoli non si ferma più. Dopo la grande vittoria in Champions, la squadra di Luciano Spalletti sta entusiasmando anche contro l'Empoli: ecco i meme ...Il Napoli non si ferma più. Dopo la grande vittoria in Champions, la squadra di Luciano Spalletti sta entusiasmando anche contro l'Empoli: ecco i meme ...