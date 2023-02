"Chi non vincerà la guerra": ammiraglio Cavo Dragone, la profezia finale (Di sabato 25 febbraio 2023) Mentre gran parte della politica e dei commentatori, in Europa e negli Stati Uniti, sostengono che l'Ucraina “deve vincere” e che il mondo occidentale farà di tutto per sostenerla, i più esperti delle dinamiche boots on the ground di un conflitto affermano l'esatto contrario: ovvero la prudenza avvertendo sui rischi dell'escalation. Tra questi c'è il capo di stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. "Una soluzione militare non esiste" per la guerra tra Russia e Ucraina, dice a Marco Menduini per la Stampa spiegando che "né gli uni, i russi, riusciranno mai a disarcionare la leadership ucraina; né gli ucraini potranno riuscire a riconquistare tutti i territori che sono stati invasi dalla Russia. Questo è un dato che rimane costante nel tempo". Di certo, puntualizza l'ammiraglio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Mentre gran parte della politica e dei commentatori, in Europa e negli Stati Uniti, sostengono che l'Ucraina “deve vincere” e che il mondo occidentale farà di tutto per sostenerla, i più esperti delle dinamiche boots on the ground di un conflitto affermano l'esatto contrario: ovvero la prudenza avvertendo sui rischi dell'escalation. Tra questi c'è il capo di stato maggiore della Difesa, l'Giuseppe. "Una soluzione militare non esiste" per latra Russia e Ucraina, dice a Marco Menduini per la Stampa spiegando che "né gli uni, i russi, riusciranno mai a disarcionare la leadership ucraina; né gli ucraini potranno riuscire a riconquistare tutti i territori che sono stati invasi dalla Russia. Questo è un dato che rimane costante nel tempo". Di certo, puntualizza l', ...

