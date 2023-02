Chi è Martina Rosucci la centrocampista della Juve e della nazionale (Di sabato 25 febbraio 2023) Chi è Martina Rosucci? Scopriamo il profilo della centrocampista della Juventus e della nazionale azzurra, una calciatrice che col tempo è diventata poliedrica: centrale difensivo e centrocampista basso davanti alla difesa sono i ruoli che ricopre all’occorrenza. La calciatrice, ha un curriculum di tutto rispetto, tante sono le vittorie che ha conquistato in una lunga ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Chi è? Scopriamo il profilontus eazzurra, una calciatrice che col tempo è diventata poliedrica: centrale difensivo ebasso davanti alla difesa sono i ruoli che ricopre all’occorrenza. La calciatrice, ha un curriculum di tutto rispetto, tante sono le vittorie che ha conquistato in una lunga ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pierini_maruska : @SBruganelli @martina_myt_brs @GrandeFratello @SBruganelli sei una grande ma lunedì fallo presente in puntata chi è Edoardo donnamaria - Claudia59604892 : @SBruganelli @martina_myt_brs @GrandeFratello Sonia aiutaci lunedì devono far vedere chi è veramente questo piccolo… - martina_myt_brs : @luceecenere_ Proporrei a chi è capace, di fare un riepilogo su foto di tutte le % aggiornate di tutti i televoti d… - Minnie00004 : RT @frances_ca09: Daniele: “Mi dicevi che sono affettuoso con Nikita, poi Nicole, adesso non le tocco nemmeno più. Ora mi dici che sono aff… - martina_myt_brs : @itsDrLaura @hoursinthesandx Anche sta cosa del migliorarla fa ridere,ssi ok la fa ragionare ma chi migliora è lei… -