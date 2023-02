Chi è Lillo (Pasquale Petrolo): biografia, successi, curiosità (Di sabato 25 febbraio 2023) Chi è Lillo (Pasquale Petrolo): biografia, successi e curiosità È uno dei comici del momento, nonostante sia nel mondo dello spettacolo e della comunicazione da tantissimi anni. Parliamo di “Lillo”, nome d’arte di Pasquale Petrolo, conosciuto sia per formare un duo dissacrante con Greg (Lillo & Greg), sia per la sua partecipazione a uno dei programmi originali più seguiti di Amazon Prime Video: “LOL – Chi ride è fuori”. Pasquale Petrolo – in arte Lillo – è tornato su Prime Video con un suo show originale chiamato “So Lillo”, riprendendo una delle battute più celebri del comico. Lillo (Pasquale ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 25 febbraio 2023) Chi è):È uno dei comici del momento, nonostante sia nel mondo dello spettacolo e della comunicazione da tantissimi anni. Parliamo di “”, nome d’arte di, conosciuto sia per formare un duo dissacrante con Greg (& Greg), sia per la sua partecipazione a uno dei programmi originali più seguiti di Amazon Prime Video: “LOL – Chi ride è fuori”.– in arte– è tornato su Prime Video con un suo show originale chiamato “So”, riprendendo una delle battute più celebri del comico....

