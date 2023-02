Chi è Isabella Ricci ex dama del trono over di Uomini e Donne? (Di sabato 25 febbraio 2023) Isabella Ricci è una dama del trono over di Uomini e Donne, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è nata a Roma ma attualmente vive a Ravenna, ha 61 anni ed è un’imprenditrice nel settore del pet caring, insieme ad altri tre soci ha fondato Pet Village, una società che si occupa di fornire prodotti per la cura dell’animale domestico ai negozi specializzati in tutta Italia. Isabella è laureata in Lettere alla Sapienza di Roma, dove si è specializzata in Archivistica e Bibliotecaria. La dama ha aperto il suo profilo Instagram ufficiale (@IsabellaRicci.real) nel luglio del 2021, dove ha già raccolto oltre 126mila followers. Ecco chi è Isabella Ricci, la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 febbraio 2023)è unadeldi, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è nata a Roma ma attualmente vive a Ravenna, ha 61 anni ed è un’imprenditrice nel settore del pet caring, insieme ad altri tre soci ha fondato Pet Village, una società che si occupa di fornire prodotti per la cura dell’animale domestico ai negozi specializzati in tutta Italia.è laureata in Lettere alla Sapienza di Roma, dove si è specializzata in Archivistica e Bibliotecaria. Laha aperto il suo profilo Instagram ufficiale (@.real) nel luglio del 2021, dove ha già raccolto oltre 126mila followers. Ecco chi è, la ...

